Bursa'da 5 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bir depoda sahte içki olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte olduğu belirlenen 5 ton içki ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan depo sahibi A.T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.