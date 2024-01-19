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Bursa'da 5 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi, Bir Şüpheli Yakalandı

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Bursa'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Osmangazi ilçesindeki bir depoda 5 ton sahte içki ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da polis ekiplerince 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesindeki bir depoda sahte içki olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte olduğu belirlenen 5 ton içki ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan depo sahibi A.T, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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