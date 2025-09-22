Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Kemalpaşa Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel