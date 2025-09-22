Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.