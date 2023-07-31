Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
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Bursa'da 5 katlı bir binanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Yangın, Osmangazi ilçesinde meydana geldi ve o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
BURSA - Bursa'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. 4. Sakin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Çatıdan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.