Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Bursa'da 5 katlı bir binanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev alev yandı. Yangın, Osmangazi ilçesinde meydana geldi ve o anlar vatandaşların kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.