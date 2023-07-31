Bursa'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana geldi. 4. Sakin Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatıdan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. O anlar ise vatandaşların kameralarına yansıdı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA