Haberler

Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Hacıilyas Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında, evde bulunan A.D. alt komşusu tarafından kurtarıldı. Alevler dronla görüntülenirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evde yaşayan A.D.'yi (30) yangından alt komşusu kurtarırken, alev alev yanan çatı katı dronla görüntülendi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dairede bulunan A.D. alt komşusu tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle görüntülendi. Alev alev yanan çatı katı dronla görüntülenirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Taraftarları havalara uçuracak anlaşma! Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak

Galatasaray'ın kasasını tıka basa dolduracak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.