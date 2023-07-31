Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.