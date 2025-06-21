Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında yangın: Bir Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan çatı katında, tek başına yaşayan Nuri A.'nın cansız bedeni bulundu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

1)5 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDAKİ YANGINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

BURSA'da, 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, yapılan kontrollerde Nuri A.'nın cansız bedeni bulundu.Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde, Esenevler Mahallesi C-202 Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen çatı katında inceleme yapan ekipler tek başına yaşadığı öğrenilen Nuri A'nın cansız bedenini buldu. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Nuri A'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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