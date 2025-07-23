Bursa'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma başlatıldı.

Bursa'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi 3'ncü kumru sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, İtfaiye görevlilerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK - Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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