Bursa'da 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi Kanarabaşı Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri apartman sakinlerini tahliye ederken, kısa sürede tüm çatıyı kaplayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.