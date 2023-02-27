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Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

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Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucu alevleri kontrol altına alan ekipler, diğer katlara sıçramadan yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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