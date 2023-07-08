Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu. İtfaiye ve polis ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.