Bursa'da 5 akrabasını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 1'i kadın 5 akrabasını bıçakla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince ormanlık alanda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'ndeki Şehitler Caddesi'nde psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu ve madde bağımlısı olduğu kaydedilen O.E. (23), tartıştığı akrabaları A.C.U. (64), Ö.E. (43), H.E. (49), F.E. (60) ile R.G'yi (43) bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ö.E, H.E. ve R.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçan O.E, düzenlenen operasyonla suç aleti bıçakla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.