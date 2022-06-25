450 polisin katılımıyla "Dinamit-2" uygulaması yapıldı Bursa'da 450 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Dinamit-2" uygulamasında 5 aranan şahıs tespit edilirken, eksik belgeleri olan 486 araç sürücüsüne toplam 89 bin 650 lira para cezası uygulandı. Bursa'da 450 polisin katılımıyla gerçekleştirilen "Dinamit-2" uygulamasında 5 aranan şahıs tespit edilirken, eksik belgeleri olan 486 araç sürücüsüne toplam 89 bin 650 lira para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Asayiş Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerinin destekleriyle Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde "Dinamit-2" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında araçlara yönelik hareketli ve sabit trafik kontrolü yapıldı, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi. Denetimlerde 486 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan 49 araç sürücüsüne toplam 89 bin 650 lira ceza kesildi. Uygulamada 3 bin 888 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 5 aranan şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Ayrıca denetlenen 90 iş yerinden eksik evrakı bulunan 39 işletme yetkilisine de işlem yapıldı. AA / Mustafa Bikeç - Güncel Güncel Haberler

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