Bursa'da 42 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan 42 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. yakalandı.

H.A'nın ikametinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.