Haberler

Bursa'da 42 Okul Çevresinde Güvenlik Denetimi

Bursa'da 42 Okul Çevresinde Güvenlik Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 'Güvenli Okullar' uygulaması kapsamında 42 okul çevresinde denetimler gerçekleştirerek öğrencilerin güvenliğini sağlamak için kontroller yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okullar" uygulaması kapsamında 42 okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini devam ettirebilmeleri amacıyla "Güvenli Okullar" uygulaması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, il genelinde 42 okul çevresinde güvenlik önlemi alındı. Risk oluşturabilecek alanlara yönelik metruk binalar kontrol edilirken, öğrencilerin sıklıkla bulunduğu iş yerleri, park ve bahçeler denetlendi.

Denetlemelerde, 222 kişinin sorgulaması yapıldı. Eksiklikleri bulunan bir işletmeye ise işlem yapılarak tutanak tutuldu.

Çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerin devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Gelsin yeni tazminat! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.