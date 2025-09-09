Bursa'da 42 Okul Çevresinde Güvenlik Denetimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Okullar" uygulaması kapsamında 42 okul çevresinde denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin huzur ve güven içinde eğitimlerini devam ettirebilmeleri amacıyla "Güvenli Okullar" uygulaması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, il genelinde 42 okul çevresinde güvenlik önlemi alındı. Risk oluşturabilecek alanlara yönelik metruk binalar kontrol edilirken, öğrencilerin sıklıkla bulunduğu iş yerleri, park ve bahçeler denetlendi.

Denetlemelerde, 222 kişinin sorgulaması yapıldı. Eksiklikleri bulunan bir işletmeye ise işlem yapılarak tutanak tutuldu.

Çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim ortamında öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerin devam edileceği bildirildi.