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Bursa'da 4 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi

Bursa'da 4 Ton Sahte İçki Ele Geçirildi
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Bursa'da bir depoya yapılan baskında, sahte içki üreten S.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı ve 4 ton sahte alkollü içki ele geçirildi.

BURSA'da bir depoya yapılan baskında 4 ton sahte içki ele geçirildi. Sahte içkileri üretip, piyasaya süren S.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki üretiminin, ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Mudanya ilçesindeki bir depoda üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaştı. S.Ö. isimli şüphelinin, fermantasyon yöntemiyle sahte içki üretimi yaptığı ve bu içkileri el altından piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Depoya yapılan baskında, 4 ton sahte alkollü içki ele geçirildi. İçkilere imha edilmek üzere el konulurken, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Sahte İçki Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk Bursa

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