Bursa Orhangazi'de Hürriyet Mahallesi Dereköy mevkiinde zeytinlik alanda çıkan yangın bir anda büyüdü. Dereköy'de aynı anda 3 noktada çıkan yangına Orman İşletme Şefliği arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Buradaki yangın kontrol altına alınırken, aynı bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede zeytinlikte bir yangın daha çıktı. Polis ekipleri sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

Bursa'da 4 noktada aynı anda yangın

BURSA - Bursa Orhangazi'de Hürriyet Mahallesi Dereköy mevkiinde zeytinlik alanda çıkan yangın bir anda büyüdü. Dereköy'de aynı anda 3 noktada çıkan yangına Orman İşletme Şefliği arazözleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Buradaki yangın kontrol altına alınırken, aynı bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede zeytinlikte bir yangın daha çıktı. Polis ekipleri sabotaj ihtimali üzerinde duruyor.

Yangın Orhangazi'de saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Dereköy Mevkiinde bir zeytinlik alanda çıktı. Zeytinliğin yanında bulunan çalılıklardan başlayan yangın zeytinlik alana sıçradı.

3 noktada yangın

Vatandaşlar yangının aynı yerde 3 ayrı noktada çıktığını belirterek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevkedildi. Dereköy Mevkiindeki zeytinlik alandaki yangın yaklaşık 15 bin metrekare alanda etkili olurken, ekipler burada 3 noktadaki yangını kontrol altına aldı.

500 metre mesafede bir başka yangın

Ekipler yangını kontrol altına alıp söndürme çalışmalarını sürdürürken, bu kez yangın bölgesine yaklaşık 500 metre mesafede bir başka zeytinlikte daha yangın çıktı. Bölgeye sevkedilen itfaiye ekipleri buradaki yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Sabotaj mı?

Polis ekipleri ise aynı anda 4 noktada yangın çıkması üzerine sabotaj ihtimali üzerinde durmaya başladı. Ekipler bölgede geniş çaplı inceleme yapıyor. Vatandaşlar, hem kale yolu hem de Dereköy mevkiinde akşamları bazı kişilerin alkol alıp şişelerini bölgeye attığını bu şişelerin de yangına sebebiyet verebileceğini belirtiyorlar. Polis ve itfaiye ekipleri yangınlarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.