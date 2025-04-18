Merkez'in sürpriz kararı sonrası Bakan Şimşek'in sessizliği dikkat çekiyor

Merkez'in sürpriz faiz kararı sonrası Şimşek'ten dikkat çeken tavır
Ukrayna ile ABD nadir toprak elementleri konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! Tarihi anlaşma öncesi imzalar atıldı
Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler

Skandal ödev! Atatürk'ü diktatörler listesine eklediler
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Hastaneden yeni açıklama

Bursa'da 4 Kişi Tarafından Dövülen Adamın Anları Kamerada

Bursa'da 4 Kişi Tarafından Dövülen Adamın Anları Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, tartıştığı 4 kişilik grup tarafından tekme ve tokatlarla dövüldü. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da bir kişi, tartıştığı 4 kişi tarafından tekme-tokat dövüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sinandede Mahallesi'nden gelen kişi ile karşılaştığı 4 kişlik grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga grup, tartıştıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle dövdükten sonra bölgeden uzaklaştı. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.