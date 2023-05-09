Bursa'da 4 katlı binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, kontrollü olarak yıkılırken caddeye devrilen binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, kontrollü olarak yıkılırken caddeye devrilen binanın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Anadolu Mahallesi Karlıdağ Caddesi'nde ekipler, Ömer Korkmaz'a ait 4 katlı eski binanın yıkımı için belediyeden alınan izinle çalışma başlattı.

Bu sırada yıkılan 4 katlı binanın enkazı caddeye devrildi. Yıkılmanın etkisiyle bir ağaç, otomobilin üzerine düştü. Olayda 3 otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Yıldırım Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, binanın altında kalan kişi ya da kişiler olabileceği ihtimaline karşı dedektör köpekle arama çalışması yürüttü. Aramalarda, enkaz altında herhangi bir kişinin bulunmadığı belirlendi.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan bir kişinin çökme anında oluşan toz bulutu içinde kalıp daha sonra buradan uzaklaştığı anlar yer aldı.

Caddede iş yeri bulunan esnaf Oktay Yüksel, AA muhabirine, olay sırasında içeride oturdukları sırada gürültüyle dışarı çıktıklarını söyledi.

Can kaybı ya da yaralanma olmamasına sevindiklerini belirten Yüksel, "Binaya baktık, çöktüğünü gördük. Biraz gürültü çıktı, anında durduğu yerde bina çöktü. Toz duman oldu." dedi.