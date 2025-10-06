Bursa'da 4 Katlı Binanın En Üst Katında Yangın Çıktı

BURSA'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,