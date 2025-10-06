Bursa'da 4 Katlı Binanın En Üst Katında Yangın Çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel