Bursa'da 4 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı
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Bursa'da bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, binanın teras katında bulunan kuş kümesinde çıkan alevlerin çatıyı sarmasıyla başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, kuşlar da kurtarıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
BURSA Bursa'da 4 katlı bir binanın çatı katında kuş kümesinden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Binanın teras katında bulunan kuş kümesinde kıvılcım nedeniyle çıkan alevler kısa sürede çatıyı sarmaya başladı. Yükselen dumanları gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, kümesteki kuşlarda bir bir kurtarıldı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.