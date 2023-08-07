Bursa'da 4 Katlı Binanın Çatı Katı Alev Alev Yandı

Bursa'da bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, binanın teras katında bulunan kuş kümesinde çıkan alevlerin çatıyı sarmasıyla başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, kuşlar da kurtarıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.