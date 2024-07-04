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Bursa'da 4 Katlı Binada Çıkan Yangında 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 4 katlı bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Binayı saran duman sebebiyle 3 ve 4'üncü katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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