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Bursa'da 4 Katlı Bina Yıkımı Sırasında Çökme Anı Kamerada

Bursa'da 4 Katlı Bina Yıkımı Sırasında Çökme Anı Kamerada

Güncel Haberler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 4 katlı binanın yıkımı yapılırken çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bina yıkılmadan hemen önce 2 kişinin durumu fark edip kaçtıkları ve saniyelerle enkazın altında kalmaktan kurtuldukları görüldü.

YIKILMA ANI KAMERADA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 4 katlı binanın yıkımı yapılırken çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bina yıkılmadan hemen önce 2 kişinin durumu fark edip kaçtıkları ve saniyelerle enkazın altında kalmaktan kurtuldukları görüldü. Mehmet İNAN/ BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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