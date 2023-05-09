Bursa'da 4 Katlı Bina Yıkımı Sırasında Çökme Anı Kamerada
Güncel Haberler
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 4 katlı binanın yıkımı yapılırken çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bina yıkılmadan hemen önce 2 kişinin durumu fark edip kaçtıkları ve saniyelerle enkazın altında kalmaktan kurtuldukları görüldü.
YIKILMA ANI KAMERADA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 4 katlı binanın yıkımı yapılırken çökme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bina yıkılmadan hemen önce 2 kişinin durumu fark edip kaçtıkları ve saniyelerle enkazın altında kalmaktan kurtuldukları görüldü. Mehmet İNAN/ BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Güncel