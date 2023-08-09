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Bursa'da 4 Katlı Apartmanın Çatısı Alev Alev Yandı

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Bursa'da 4 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Bölgeye hızla gelen itfaiye ekiplerince yangın sönüdürülürken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

BURSA - Bursa'da 4 katlı bir apartmanın çatı katı alev alev yandı. Bölgeye hızla gelen itfaiye ekiplerince yangın sönüdürülürken, korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Sıramaşeler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Çatıdan çıkan alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyürken çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yangına hızla müdahale edip, alevleri kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Binadan yükselen alevler büyük paniğe neden olurken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Burak Öztürk - Güncel

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