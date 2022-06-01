Bursa'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Bursa'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - Mustafa Bikeç - Güncel
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Bursa'da 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bursa'da iki kardeşin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bursa'da iki kardeşin evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi İlçesi Gedelek Mahallesi'nde park halindeki bir aracın yanında kablo yakıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, söz konusu aracın yanında bakır kablo yaktıkları belirlenen S.T, E.K, E.C, ve B.P'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, 18 kilo yanmış kablo, 200 metre sağlam kablo, 16 elektrik sigortası, mutfak gereçleri, 23 elbise, 14 çift ayakkabı, 2 yangın tüpü, elektrikli sinek öldürme makinesi ve yaklaşık 10 kilogram et ele geçirildi.

Jandarma Suç Araştırma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu malzemelerin Ortaköy Mahallesi'nde Ş.C.ve N.C. isimli kardeşlere ait evlerden çalındığı tespit edildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Mustafa Bikeç - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı Orhangazi Jandarma Bursa Güncel Haberler

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