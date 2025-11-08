Haberler

Bursa'da 4 Genç Kayboldu, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'da 4 Genç Kayboldu, Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Uludağ eteklerinde 16-17 yaşlarındaki 4 gencin kaybolduğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Uludağ eteklerindeki Sarıalan mevkisinde 4 gencin kaybolduğu ihbarı üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlı Mahallesi meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 16-17 yaşlarında isimleri 4 gencin Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde kaybolduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin koordinasyonunda, AFAD ve arama kurtarma ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin gençlere ulaşmak için bölgede başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
