Bursa'da 4 Arkadaş Yaya Geçidinde Birdirbir Oynadı

BURSA'da, 4 arkadaş, yaya geçidinden yolun karşısına birdirbir oynayarak geçti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Eflak Caddesi'nde 4 arkadaş, yayalara yeşil ışık yanınca yaya geçidinden yolun karşısına birdirbir oynayarak geçti. Oyun içlerinden birinin düşmesiyle sona ererken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.