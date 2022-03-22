BURSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BURSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad verilerine göre saat 17.10'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak kaydedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Körekem Mahallesi olarak açıklandı. Deprem ilçede kısa süreli paniğe neden olurken, mahalle muhtarı Cafer İkizoğlu depremde can kaybı ve yaralanma meydana gelmediğini, mahalledeki binalarda hasar oluşmadığını açıkladı. Sabah saat 07.22'de de merkez üssü Körekem olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BURSA'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Deprem, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title