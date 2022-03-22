Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem - Haberler

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Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

AA - Aykut Karadağ - Güncel
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Bursa'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.10'da ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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AA / Aykut Karadağ - Güncel

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