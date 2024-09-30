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Bursa'da 35 Yolcuyu Taşıyan Otobüs Alev Aldı

Bursa'da 35 Yolcuyu Taşıyan Otobüs Alev Aldı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde, 35 yolcuyla seyir halindeki otobüs motor kısmından alev aldı. Şoför, yolcuları tahliye ederek can kaybını önledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

BURSA'nın Kestel ilçesinde 35 yolcunun bulunduğu otobüs, alev aldı. Aracı yol kenarına çeken şoför, yolcuları tahliye ederken, alev alev yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

İnegöl'den aldığı 35 yolcusuyla Bursa'ya gitmek için yola çıkan İnegöl Seyahat'e ait, Erkan Sevi'nin kullandığı 16 PC 787 plakalı otobüs, saat 09.30 sıralarında ilçenin Ümitalan mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcular firmanın gönderdiği başka bir otobüsle yola devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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