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Bursa'da 35 Saniyede 160 Bin TL'lik Telefon Hırsızlığı

Bursa'da 35 Saniyede 160 Bin TL'lik Telefon Hırsızlığı
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Osmangazi'de bir telefon mağazasına giren 3 çocuk, 35 saniye içerisinde 160 bin TL değerinde 2 lüks telefonu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da telefon mağazasına giren 3 çocuk, 160 bin TL değerinde 2 telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı. O anlar iş yerinin kamerasıyla görüntülendi.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk, 160 bin TL değerinde olan 2 lüks telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı. 2 çocuğun hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 şüphelinin de etrafta gözlem yaptığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağaza sorumlusunun ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, suça sürüklenen çocukları yakalamak için çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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