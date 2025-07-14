Bursa'da 34 Yıl Hapsi Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 4 farklı suçtan 34 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Yahşibey Mahallesi Altıparmak Caddesi'nde durumundan şüphelendiği M.T.A'yı (35) durdurdu.

M.T.A'nın UYAP sorgulamasında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "Kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "Hükümlünün veya tutuklunun kaçması" suçlarından 34 yıl 3 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen hükümlünün Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.