Bursa'da 33 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında

Bursa'da 33 Kaçak Göçmen Yakalandı, 2 Şüpheli Gözaltında
İnegöl'de düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlerin kiralanmasına aracılık eden 2 kişi gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 33 kaçak göçmen yakalanırken, aracılık eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik 9 Ekim'de İnegöl'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı. 10'u vize ihlalinde bulunan, 6'sı kimliksiz, 5'i il sınırı dışında zorunlu ikamet iznine muhalif olduğu tespit edilen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, yabancı uyruklu şahıslara kişi başı aylık 3 bin TL kira karşılığında daire kiralayan 2 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli de aranıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
