Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Güneştepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri bina sakinlerini tahliye ederken, yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.