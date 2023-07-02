Bursa'da 3 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Güneştepe Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri bina sakinlerini tahliye ederken, yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi Yaman Caddesi'nde, mahalle muhtarı Savcı Akgün'e ait 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri bina sakinlerini tahliye ederken, kısa sürede tüm çatıyı kaplayan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangın nedeniyle evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.