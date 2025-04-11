Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni Özgür Özel hamlesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan

Söz Bahçeli'de! Kritik görüşmeye ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler

Bursa'da 3 Katlı Binada Yangın: Anne ve Kızı Dumandan Etkilendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir yangın meydana geldi. 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, anne ve kızı dumandan etkilendi. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında, anne ile kızı dumandan etkilendi.

Yeniceabat Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumandan etkilenen Şehriban B. ile kızı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan anne ile kızı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.