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Bursa'da 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

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Bursa'da 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'da 3 katlı binanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Filiz Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında, saat 11.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katındaki daireyi sardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, dar sokaklar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekerken, binanın giriş katındaki dairede yaşayanlar, komşularının uyarısıyla evi tahliye etti. Binanın 2'nci katıyla yangının çıktığı 3'üncü kattaki dairelerde kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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