Bursa'da 3 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Bursa'da 3 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın ambulansta tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 1 kadın ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Ergül Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında artmanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmzaya geliyor! Süper Lig devinden Neymar bombası

İmzaya geliyor! Süper Lig devi Neymar bombasını patlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brooklyn Beckham, İngiltere'ye veda etti! Aldığı yeni evin değeri dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan servet değerinde yatırım! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı

Yer: Trabzon! Şişe şişe içiyorlar ama uzman isim uyardı
Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı

Trump'ın açıklamasının ardından ABD'nin yüzen ordusu yola çıktı
Nihal Candan'a yapılan çirkin yorum sonrası yapay zekadan ders niteliğinde yanıt

Yapay zekadan vicdansız yoruma tokat gibi cevap
Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü

Böyle baba olmaz olsun! Görüntüyü izleyenler dehşete düştü
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde tüm dünya adını ezbere biliyor

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Şimdilerde herkes adını ezbere biliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.