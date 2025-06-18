Bursa'da 3 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 1 kadın ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Ergül Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında artmanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.