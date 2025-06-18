Bursa'da 3 Katlı Apartmanda Yangın: Bir Kadın Dumandan Etkilendi

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İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında, dumandan etkilenen bir kadın ambulansta tedavi edildi. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 1 kadın ambulansta tedavi edildi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Ergül Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında artmanın çatısı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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