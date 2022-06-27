Bursa'da 3 gündür kayıp olan çocuk için arama çalışması başlatıldı Bursa'da 3 gündür haber alınamayan Suriyeli çocuk için arama çalışması başlatıldı. Bursa'da 3 gündür haber alınamayan Suriyeli çocuk için arama çalışması başlatıldı. İznik ilçesinde çalıştığı iş yerine gitmek için evinden çıkan 16 yaşındaki Suriye uyruklu Yazen Hicazi'den 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine güvenlik güçleri, Hicazi'yi bulmak için bölgede çalışma başlattı. Hicazi'nin ailesinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor. AA / Şenol Poyraz - Güncel Suriye İznik Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da 3 gündür kayıp olan çocuk için arama çalışması başlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.