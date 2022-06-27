Bursa'da 3 gündür kayıp olan çocuk için arama çalışması başlatıldı
AA - Şenol Poyraz - Güncel
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Bursa'da 3 gündür haber alınamayan Suriyeli çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Bursa'da 3 gündür haber alınamayan Suriyeli çocuk için arama çalışması başlatıldı.
İznik ilçesinde çalıştığı iş yerine gitmek için evinden çıkan 16 yaşındaki Suriye uyruklu Yazen Hicazi'den 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine güvenlik güçleri, Hicazi'yi bulmak için bölgede çalışma başlattı.
Hicazi'nin ailesinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.
AA / Şenol Poyraz - Güncel