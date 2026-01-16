Bursa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Osmangazi, Orhaneli ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlarda, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 8 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 2 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama müzekkeresi bulunan S.T. ile "hırsızlık" suçundan 25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.