Bursa'da 3 Dişi Kızıl Geyik Doğal Ortama Salındı

Bursa'da yetiştirilen 3 dişi kızıl geyik, doğal ortama salındı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce (DKMP) "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması Projesi" kapsamında çalışmalara devam ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DKMP Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi Geyik Üretim Sahası'nda yetiştirilen 3 dişi kızıl geyik, ait oldukları doğal ortama salındı. Yaban hayatına kazandırılan her birey, doğanın sessiz dengesine yeniden can veriyor."