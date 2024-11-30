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Bursa'da 3 Araçlı Kaza: Polis Memuru ve Eşi Yaralandı

Bursa'da 3 Araçlı Kaza: Polis Memuru ve Eşi Yaralandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen 3 araçlı kazada, polis memuru Muhammet Emin D. ve eşi Gülden D. yaralandı. Kazada bir traktöre çarparak kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen bir kamyonete de çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada yaralanan sürücü ile eşi hastaneye kaldırıldı.

İznik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Muhammet Emin D. (22) idaresindeki 23 HR 132 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Burhan K. (46) idaresindeki zeytin yüklü 77 AAR 619 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil karşı yönden gelen İskender S.(39) idaresindeki 16 BJZ 850 plakalı kamyonete çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle Muhammet Emin D. ve polis memuru eşi Gülden D. (20) yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalelerinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir süre kontrollü olarak sağlanan Orhangazi-İznik yolu, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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