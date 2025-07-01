Bursa'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, çevre illerde de hissedildi ve yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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