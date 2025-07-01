Bursa'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bursa'da saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen depremin yerin 9,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.