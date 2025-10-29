Haberler

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşku İle Kutlandı

Güncelleme:
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı, Heykel'de düzenlenen törenle kutlandı. Törende F-16 savaş uçakları alçak uçuş yaparak bayram coşkusunu artırdı.

Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümü, Bursa Valiliği tarafından Atatürk Caddesi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Vali Ayyıldız, Bursalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Halk oyunları ekipleri, Mehter takımı ve Kılıç Kalkan ekibinin gösterilerinin ardından, tören, kortej yürüyüşü ile sona erdi.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 3 F-16 savaş uçağı ile jandarma helikopteri de tören boyunca Bursa semalarında uçarak kutlamalara eşlik etti. Savaş uçaklarının ilgiyle izlenen alçak uçuşu sırasında, bayram coşkusu da zirveye ulaştı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
