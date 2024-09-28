Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 27 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Bursa'da 27 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da dolandırıcılıktan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O., saklandığı metruk binaya yapılan operasyonda yakalandı. İfadesi alındıktan sonra cezaevine gönderildi.

BURSA'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olup, 10 suçtan da yakalama kararı bulunan firari hükümlü N.O. (27), saklandığı metruk binaya yapılan baskınla yakalandı. O anlar, kamera ile görüntülendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği Ekipleri, 'Dolandırıcılık' suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O.'yu yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri, 10 dosyada hakkında yakalama kararı da bulunan N.O.'yu Tahtakale Mahallesi'nde saklandığı metruk binaya yapılan operasyonla yakaladı. Şüphelinin temel ihtiyaçlarını gece saatlerinde benzinliklerden karşıladığı öğrenilirken, operasyon kamerayla görüntülendi. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan N.O., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkartıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Dolandırıcılık Dolandırıcı Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Bursa Hukuk Suç

İsrail saldırılarında Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu

Nasrallah öldü mü? Resmi ajans haberi böyle duyurdu

 Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!

İşte kanlı saldırı emrini verdiği an!

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu

İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });