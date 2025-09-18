Haberler

Bursa'da 26 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma ve tutuklunun kaçması suçlarından 26 yıl 5 ay 26 gün hapis cezası bulunan E.A.'yı Yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'da birden fazla kişiyle yağma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 26 yıl 5 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda birden fazla kişiyle yağma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 26 yıl 5 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde olduğu belirlendi.

Ekipler, kendilerini görünce kaçmaya başlayan E.A'yı kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyette gerekli işlemleri yapılan E.A, cezaevi yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
