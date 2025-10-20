Bursa'da 26 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tıra yüklenerek başka şehre götürülen 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Nilüfer ilçesinde bir depodan tıra yüklenerek başka illere götürülmek üzere akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, suçüstü yaparak tırı durdurdu. Tırda bulunan F.A. ve E.A, gözaltına alındı.

Tırda yapılan aramalarda su tankları içerisinde 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.