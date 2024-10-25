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Bursa'da 25 Ton Kaçak Gübre Ele Geçirildi

Bursa'da 25 Ton Kaçak Gübre Ele Geçirildi
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Bursa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak gübre ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen gübrenin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtildi.

BURSA'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 25 ton kaçak gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak gübre getirileceği yönünde ihbar aldı. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, kaçak gübrenin A.B.'nin (26) kullandığı TIR'la getirileceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, TIR'ı merkez Nilüfer ilçesi Bursa- Balıkesir karayolu üzerinde durdurdu. Ekiplerin TIR'da yaptığı aramada piyasa değeri 2 milyon TL olan 25 ton kaçak gübre ele geçirildi.

Ele geçirilen gübreden analiz yapılması için numune alınarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderilirken, ilgili firmaya idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan A.B.'nin Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Güvenlik Jandarma 3-sayfa Ekonomi Güncel Tarım Hukuk Bursa

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