Bursa'da 25 kilometre süren takip, polis barikatında bitti (2) - Haberler

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Bursa'da 25 kilometre süren takip, polis barikatında bitti (2)

Demirören Haber Ajansı - Semih Şahin - Güncel
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Bursa'da 25 kilometre süren takip, polis barikatında bitti (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERBURSA'da, çok sayıda suç kaydı bulunan ve polis ekiplerinin takibiyle yakalanıp, gözaltına alınan S.S. (38) ve M.D. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

BURSA'da, çok sayıda suç kaydı bulunan ve polis ekiplerinin takibiyle yakalanıp, gözaltına alınan S.S. (38) ve M.D. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Semih ŞAHİN/BURSA,


Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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